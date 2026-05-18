村上はホワイトソックス打線のゲームチェンジャーだ(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が、チームに大きな変化をもたらしている。地元放送局『Chicago Sports Network』のYouTube動画内で、右腕のマイク・バシルが、チームメイトの村上について語る場面があった。【動画】歴史的ハイペースでHR量産！村上宗隆の豪快17号をチェックバシルは「ムネはこのラインナップにおいて完全にゲームチェンジャーだ」と絶賛。「彼