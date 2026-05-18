OMO7旭川 by 星野リゾート(北海道旭川市)は7月1日、「あさひやまZooリュック」の販売・レンタルサービス(販売8,500円、レンタル5,000円)を開始する。「あさひやまZooリュック」(販売価格8,500円、レンタル料金5,000円)※イメージ画像旭川市の観光ニーズの1つである「旭山動物園」(北海道旭川市)。同施設にも旭山動物園観光を目的とした宿泊客が多く訪れている。そんな人々に向けて、同施設では動物に囲まれた滞在ができるコンセプ