セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、冷凍麺「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」(321.84円)を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。「セブンプレミアム 横浜家系ラーメン」(321.84円)同商品は、豚骨の旨味を抽出した濃厚なスープとキレのある醤油スープを合わせた豚骨醤油ラーメン。作り方は麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐだけ。忙しい日のランチや頑張った一日の夜食に、手間をかけず楽しめる。トッピングには