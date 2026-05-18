ファミリーマートは5月19日、「クッキーバニラフラッペ」(380円)を全国の店舗で発売する。「クッキーバニラフラッペ」(380円)同商品は、芳醇なバニラの香りが広がる、ほろ苦ココアクッキー入りのフラッペ。世界有数のバニラの産地であるマダガスカル産バニラを原料とした香料を使用し、マダガスカル産らしい甘く濃厚なバニラを感じる仕立てにした。さらに、バニラかき氷は乳脂肪分を増やし、これまで以上にミルクのコクを感じられ