宝塚歌劇団は18日、月組トップスターの鳳月杏、月組トップ娘役の天紫珠李が、来年3月の東京宝塚劇場公演の千秋楽をもって退団すると明らかにした。【写真】宝塚星組トップスター礼真琴、“伝説の名車”と2ショット2人の退団会見について発表。2027年3月28日の東京宝塚劇場公演 ルナティック・シアター『天穹のアルテミス』、レヴュー ロマン『Belle Epoque（ベル エポック）』の千秋楽をもって退団する。公式サイトでは、2人