俳優の梅沢富美男（75）が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に出演し、中東情勢悪化によるナフサ不足について言及した。番組では、ナフサを原料とする建築資材が入手困難となり、住宅工事がストップしている現状を報道。カルビーやカゴメが一部商品の包装のデザインを変更したことも紹介した。舞台を中心に活躍している梅沢は「本当に腹が立つのが、ベンジンをよく使うんですね。おしろい付け