女性アイドルグループ「FRUITSZIPPER」の公式Xが18日に更新され、メンバーの月足天音が脚の痛みのため、一部パフォーマンスを制限することを発表した。「ご案内」とし、「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と報告した。「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました。