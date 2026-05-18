ローソンは5月19日より、季節の生のフルーツをジュレとともに楽しめる新デザート「つるんと生フルーツ」シリーズ計5品を、北陸・東海地区の「ローソン」にて順次販売する。ローソン「つるんと生フルーツ」北陸・東海地区のローソンでは、2009年6月より青果仲卸会社と連携し、目利きが選定した旬のフルーツを食べやすくカットした状態でカップフルーツとして販売している。今回、新登場となる「つるんと生フルーツ」シリーズで使用