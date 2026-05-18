日本ハムの田宮裕涼捕手と細川凌平内野手が１８日、札幌市立あやめ野小学校を訪問し、約１６０人の児童と交流した。質問コーナーやキャッチボールをするなどしてふれ合い、児童から歌のプレゼントも。約１時間にわたって交流し、笑顔で記念撮影した。田宮は「本当に小学生の元気なパワーを受けとって、明日から頑張らなきゃってすごく思った。歌も知っている歌だったので、懐かしい気持ちを思い出した」と笑み。細川も「子ど