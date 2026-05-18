2026年4月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ライフ部門の第3位は――。▼第1位もはや革靴の代わりは｢ワークマン3300円｣で十分だが…｢スーツにスニーカー｣で絶対に守るべき鉄則ルール▼第2位大事な商談に｢ビジネスリュック｣は一発アウト…相手から｢仕事のデキない人｣認定されるNGアイテム3選▼第3位健康診断も人間ドックも通過して静かに進む病…専門医が｢透析になりたくなければ