CHOCOLATE Inc.は5月26日、「パペットスンスン」とセブン‐イレブン・ジャパンによるコラボレーションとして、オリジナルパン&スイーツなど計7商品を全国のセブン‐イレブンで順次発売する。セブン‐イレブン×パペットスンスン○パペットスンスンのパン&スイーツが登場今回のコラボでは、スンスンならではの「ふわあっ♪」をキーワードにした"食感"を楽しめるスイーツに加え、惣菜パン、ドーナツなど全7種を展開する。「