「振られた仕事にノーと言えない」。そんな悩みを抱える人は少なくない。解決策はあるのか。公認心理師の植原亮太さんは「たんに性格や環境の問題と片づけてはいけない。相手に合わせることが“生き方の癖”になっている人がいる。多くの場合、解決のカギは幼少期にある」という――。■職場の困った人間関係職場の嫌な上司のことを考えなくてもよかったゴールデンウィークは束の間、また再び人間関係で煩わされる毎日がやってきた