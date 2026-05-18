5月14日、フットサルの全国リーグである「Fリーグ」と「女子Fリーグ」が2026〜27シーズンのキックオフカンファレンスを開催。会場では今シーズンよりオフィシャルサポートカンパニーとなったミツカンによる「Fibee」のブースも展示された。Fリーグと女子Fリーグの代表選手が一堂に会したキックオフカンファレンス○松井大輔氏と福西崇史氏がサッカーとフットサルの未来を語る5月14日、東京都文京のJFAサッカー文化創造拠点「blue-i