ローソンは5⽉19⽇より、「スープ激うま! 函館塩ラーメン」を全国の「ローソン」にて販売する。ローソン「スープ激うま︕函館塩ラーメン」(238円)「スープ激うま!」シリーズは、2024年10月に販売を開始し、シリーズ累計販売数450万食を突破（2026年4月時点）したローソンオリジナルのカップ麺シリーズ。今回、新発売の「スープ激うま! 函館塩ラーメン」(238円)は、「スープ激うま!」シリーズの6種類目にして、初