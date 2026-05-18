【モデルプレス＝2026/05/18】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが5月17日、自身のInstagramを更新。昼寝中の次女の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「ほっぺモチモチで愛おしい」0歳次女のお昼寝ショット◆アレクサンダー、次女のお昼寝ショット公開アレクサンダーは「こちらのベイビーは昼寝中」とつづり、次女の写真を投稿。おもちゃのそばで気持ちよさそうに横になり、すやすやと眠