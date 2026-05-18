【モデルプレス＝2026/05/18】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の公式X（旧Twitter）が、5月18日に更新された。メンバーの月足天音が脚の痛みのため、パフォーマンスを制限することが発表された。【写真】ふるっぱーメンバー、大人の魅力解放◆月足天音、パフォーマンス制限へ公式Xでは「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と月足の脚の不調を報告。「現在は治療と