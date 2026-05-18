「就職や結婚の選択肢として日本行きを選ぶ韓国の20・30代男性たち」そんなニュースの真偽をめぐって討論したコメディアン、チャン・ドンミンの発言が議論を呼んでいる。【画像】若者に苦言、チャン・ドンミンが炎上きっかけは、韓国のバラエティ番組『ベッティング・オン・ファクト』で扱われたニュースだった。番組でチャン・ドンミンは「韓国で就職できないなんて話はあり得ない」という趣旨の発言をし、韓国にも仕事は十分にあ