歌手MCモンが、共同設立した芸能事務所One Hundredの300億ウォン（約30億円）台に及ぶ詐欺疑惑と経営権争いの真っ只中で、“暴露配信”を予告した。MBC『PD手帳』取材の黒幕から、関連する芸能人にまで言及し、真っ向対立を宣言したなか、果たしてどこまで何を明らかにするのか、芸能界の関心が集まっている。【関連】One Hundred、EXOら所属歌手に1億円以上“未払い”？5月18日、MCモンはSNSを通じて「今日20時、TikTokの配信で記