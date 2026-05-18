国内201店舗を展開する「和食さと」は、2026年5月21日から7月15日まで、期間限定メニュー「初夏の北海道フェア」を販売する。【「初夏の北海道フェア」メニュー画像はこちら】【初夏の北海道フェア 商品紹介】◆北海づくし御膳 税込2,748円北海道産のスルメイカや帆立貝柱、甘えびを楽しめる「北海お造り盛り合わせ」のほか、「ミニ帆立いくら丼」「北海道産豚肩ロースの甘辛焼」「アスパラガスの冷製スープ」など、多種多様な北海