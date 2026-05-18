米プロレスWWEに所属する日本人の人気女子プロレスラー、イヨ・スカイ選手が2026年5月17日にインスタグラムを更新し、新日本プロレスからWWEに移籍したNARAKU選手と結婚していたことを発表した。「これからは夫婦として日々の生活を支え合い」インスタで夫婦連名のメッセージ画像を投稿し、「私事ではございますが、この度、WWE所属のNARAKU（元・EVIL）と、同じくWWE所属のIYO SKY（元・紫雷イオ）は、夫婦であることをご報告させ