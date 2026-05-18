２０２２年北京五輪に出場したフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワ（ロシア）の近影が話題を呼んでいる。日本時間１８日までにインスタグラムでハートの絵文字のみをつづり、写真をアップしたワリエワ。透け感のあるミニ丈ワンピースを着こなしており、舌を出したお茶目なショットなどが公開された。この投稿に世界中のフォロワーからは「美しい」「とーってもかわいい」「天使みたい」「素敵！」などの声が寄せられて