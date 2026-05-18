俳優の瀬戸康史が自身３８歳の誕生日を報告した。１８日に誕生日を迎えた瀬戸はインスタグラムで「３８歳になりました。健康で穏やかな日々が過ごせるよう、頑張りたいと思います」とつづると、愛犬との写真を披露。顔の半分が愛犬で隠れた１枚になっている。この投稿に俳優の宮世琉弥や、妹・さおりの夫である宮粼秋人などから祝福のメッセージがよせられた。ファンからも「お誕生日おめでとうございます」「すごく素