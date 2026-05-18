2024年まで在籍したAKB48時代には、毎朝生配信をつづけて「朝5時半の女」と呼ばれた大西桃香。当時からグラビアへの憧れが強く、今でもオファーがあれば「よっしゃー！」と喜ぶほどだという。発売中のグラビアムック『PARADE2026春号』の出演オファーの際に提案された撮影テーマは「二日酔いの女」。彼女はこの"難役"をどのように演じたのか。【写真】撮影テーマは「二日酔いの女」元AKB48・大西桃香（28）の人間味あふれる撮