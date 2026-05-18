宝塚歌劇団は18日、月組トップスター鳳月杏（ほうづき・あん）が来年3月28日で退団すると発表した。次期大劇場公演「天穹のアルテミス/BelleEpoque（ベルエポック）」の千秋楽での退団となる。鳳月は19日、大阪市内で会見を行う。同時にトップ娘役・天紫珠李（あまし・じゅり）も退団、天紫も会見を行う。鳳月は千葉県出身。国府台女子学院中学部を経て06年、92期生として初舞台を踏んだ。月組に配属され14年、花組に組