参政党の神谷代表は18日、いわゆる「国保逃れ」の脱法行為を行っていた地方議員などの処分を発表した。党内調査の結果、地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れる目的で社会保険に加入していたほか、地方議員1人と党役員1人が加入を勧誘していたことが判明したという。参政党は、党役員1人を除名処分、地方議員8人を離党勧告、地方議員1人をけん責とする懲戒処分を行ったとしたうえで、監督不行き届きだったとして神谷代表が謝