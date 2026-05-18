上野厚労相（右）に緊急要請書を手渡す連合の芳野友子会長＝18日午後、厚労省連合の芳野友子会長が18日、上野賢一郎厚生労働相と東京都内で面会し、裁量労働制をはじめとする労働時間法制の見直しについて、働く人の声を十分に踏まえて実施するよう要請した。面会後、芳野氏は記者団の取材に「裁量労働制の拡充は必要ない」と訴えた。裁量労働制は実際の労働時間ではなく、一定時間働いたとみなして賃金を払う制度で、長時間労