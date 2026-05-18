【ソウル＝依田和彩】朝鮮中央通信は１８日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が１７日、朝鮮人民軍の指揮官を集めた会議を開き、南北軍事境界線付近で活動する部隊の軍事技術を強化する構想を披露したと伝えた。韓国への敵対姿勢を改めて示したものだ。正恩氏は「国境線を難攻不落の要塞（ようさい）にすべきだという我が党の領土防衛政策に言及した」という。正恩氏は現代戦に対応するための訓練体系を整備