地域に伝わる伝統的なおやつの中には、現代の私たちが驚くようなユニークな食文化が存在する。今、SNSを中心に注目を集めているのは栃木県宇都宮市の北部などで古くから親しまれてきたという、竹の皮を使った不思議なおやつ「チューチュー梅」。【写真】タケノコの皮の角からチューチュー。中に入っているのは…チューチュー梅とは、生タケノコを調理する際に出る皮を利用した、昔ながらの知恵が詰まったおやつ。タケノコの皮で梅