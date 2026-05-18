現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十九回「過去からの刺客」が放送に。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラその最後に流れた第二十回「本物の平蜘蛛」の予告が話題になっています。＊以下第十九回のネタバレを含みます。＜第十九回のあらすじ＞信長（小栗旬）は嫡男・信忠（小関裕太）に家督を