＜Sky RKBレディスクラシック最終日◇17日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞2024年の最終戦「JLPGAツアー選手権 リコーカップ」以来となるツアー通算4勝目を挙げた桑木志帆。約1年半ぶりの勝利を支えた14本に迫る。≪写真≫その“プロトタイプ”ウェッジは何ですか？24年の最終戦で挙げた勝利時から、セッティングの構成に大きな変化は見られない。“飛んで曲がらない”を示す指標であるトータルドライビ