山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。国内男子ツアー「関西オープン」で兄・勝将（まさゆき）のキャディを務めたことを投稿した。【写真】大きなキャディバッグを担いで歩く山下蘭蘭がツアーで兄のキャディを務めるのは昨年の「バンテリン東海クラシック」以来、2回目となる。前回は残念ながら予選を通過することは出来なかった。しかし今回は初日に首位と1打差の2位タイと好スタート。2日目以降にスコアを伸ばす