俳優の満島ひかり（40）が18日、再婚＆妊娠を発表以来、初めて自身のインスタグラムを更新。近況を伝えた。【写真】「『新潮』でリレー連載『街の気分と思考』が始まりました」満島ひかりが披露したひとり旅の思い出ショットの数々満島は3月30日、インスタを通してモデル・浅野啓介との再婚と妊娠を発表。連名で「周りからの協力や温かな気持ちをいただき いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしていま