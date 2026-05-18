日本相撲協会は18日、夏場所7日目から休場した幕内・朝紅龍（27＝高砂部屋）の診断書を公表し16日付けで「右膝前十字靱帯損傷安静加療を要し、5月場所は休場となる」だった。3勝2敗で迎えた6日目の正代戦で右膝を負傷した。