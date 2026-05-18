お笑いタレント平野ノラ（47）が18日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に月曜パートナーとして生出演し、北海道ロケを振り返った。パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之から、「大丈夫？体調」と振られた平野は、「北海道2泊3日のロケで行かせていただいた」と明かした。長時間のロケだったといい、「2時半起きとか、夜中」と告白。番組名は明かさなかったが、「3時出発で、アクティビティーな