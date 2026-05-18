元フジテレビアナウンサーの中村仁美（46）が18日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。栃木の強盗殺人事件の実行犯についてコメントした。栃木の強盗殺人事件の実行犯が4人とも16歳だったことを受けて、MC石井亮次から振られた中村は「いや〜、うちの子、15歳の年齢ですけど、ほとんど変わらない。まだ子どもですよ。子どもとも言えないけど、大人でもないですよね。あまりにも（実行犯の4人）全員が想像力がなさ