ドジャース佐々木朗希投手（２４）の女房役で気性の激しさで知られるダルトン・ラッシング捕手（２５）が右腕を絶賛した。佐々木朗希は１７日（日本時間１８日）の敵地エンゼルス戦で自身メジャー最長の７回を投げて４安打１失点８奪三振と好投。無死球で１０―１での勝利に貢献し２勝目を挙げた佐々木は「ラッシングもいいサインを出してくれた」と笑った。米メディア「ヘビー」はラッシングを直撃。「今日の佐々木はストラ