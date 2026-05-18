【モデルプレス＝2026/05/18】東京・上野「Club蓮 上野」に勤務するいの。SNSでバズり続ける姿とは裏腹に、コンプレックスからInstagramの更新はほとんどストーリーズのみ。そんな彼女の素顔に迫る。【写真】SNSでバズり続ける上野美人キャバ嬢のドレス姿◆いの「自分の顔が好きではない」店舗の公式TikTokに出演する度にその美貌が話題を呼んでいるいの。最近ではX（旧Twitter）でも「上野に可愛い子がいる」とバズリ、さらなる注