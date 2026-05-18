【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の秋野暢子が5月16日、自身のInstagramを更新。アイデア満載の個性的な焼売を公開し、話題になっている。【写真】69歳ベテラン女優「発想が天才」と話題の手作り焼売◆秋野暢子、変化球の焼売を披露秋野は「ちょっと変化球の焼売です」とつづり、美しい焼色の手作り焼売を紹介。もやし、豚ミンチ、はんぺんに片栗粉と焼肉のタレを加えて捏ね、団子にして、餃子の皮を被せて焼き、蒸し上げるという