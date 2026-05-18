ここまで7試合に先発して3勝2敗、防御率0.82、投手として圧倒的な成績を残している大谷翔平（31=ドジャース）。大谷翔平をドジャース指揮官が絶賛！ 7回零封の圧巻投球を呼んだ「2日休養」昨年までは2度の本塁打王を獲得し、メジャー史上初の50本塁打-50盗塁を達成するなど打者として抜けた存在。二刀流とはいえ、投手としては2度の右肘靱帯修復手術をしたこともあり、言い方は悪いが、おまけのようなものだった。しかし今年