【全米プロゴルフ選手権】最終日【もっと読む】タイガー・ウッズ年収「46億円超」衝撃の“内訳”通算2アンダー、首位から4打差でスタートした松山英樹（34）。混戦の中、メジャー2勝目を狙ったがティーショットが安定せず5バーディー7ボギーの72。通算イーブンパー26位に終わった。優勝は同9アンダーのA・ライ（31）。今年3月、屋内で行うゴルフの新リーグ「TGL」でR・マキロイがT・ウッズに「先週ヒデキとプレーしたけど、3