ドジャース・佐々木朗希（24）が、ようやく期待に応えた。【もっと読む】佐々木朗希が抱える「時限爆弾」が炸裂する日日本時間18日、敵地アナハイムでのエンゼルス戦に登板。7回を4安打1失点、無四球の8奪三振で2勝目（3敗）を挙げた。投球回数7はメジャー自己最長で、8奪三振は同最多、クオリティースタートに加え、先発登板した試合での無四球はメジャー移籍後初のことだ。佐々木の初物尽くしの働きもあってチームは今季2度