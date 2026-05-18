同じシカゴを本拠地とするカブスとの「クロスタウンクラシック」で、ホワイトソックスの村上宗隆（26）が爆発した。【もっと読む】「男なら…」村上宗隆を育てた父親の教育観日本時間17日の一戦で3点リードの三回に中堅左へ7試合ぶりの16号を叩き込むと、五回の第3打席でも今度は中堅右へ約130メートルの特大弾。メジャー移籍後初の1試合2本塁打＆2打席連続弾で、ヤンキースのアーロン・ジャッジを抜いてア・リーグ本塁打王争