外すと思っていた人はいなかっただろう。【もっと読む】松山英樹は「なに」が「どう」スゴいのかあのマキロイが「世界一」と大絶賛して話題の高等技術Sky RKBレディス最終日（福岡雷山GC=6490ヤード・パー72）の最終18番パー5。通算15アンダー首位の桑木志帆（23）を1打差で追うウー・チャイェン（22）は2オンに成功。約12mのファーストパットは1.2mに寄せた。このバーディーパットを入れればプレーオフ。だが、ボールはカッ