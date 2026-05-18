ドル高受けて節目の159円台に乗せる、米物価警戒でのドル高と日本財政赤字懸念の円売り=東京為替概況 先週の一連の米物価統計の力強い伸びもあって、ドルはほぼ全面高となった。先週末に158.84円を付け、158.70円台のほぼ高値圏で引けた後、週明けは調整が入って始まり、158.54円を付ける動きを見せたが、流れは変わらずじりじりと上昇。米物価高警戒からの米債利回りの上昇が目立ち、米10年債利回りが朝の4.595%付近か