テクニカルポイントユーロドルボリンジャーバンド2シグマ下限回復 1.1829エンベロープ1%上限（10日間） 1.1800ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1729一目均衡表・基準線 1.171521日移動平均 1.171210日移動平均 1.1705100日移動平均 1.1703一目均衡表・転換線 1.1693一目均衡表・雲（上限） 1.1684200日移動平均 1.1636現値 1.1630ボリンジャーバン