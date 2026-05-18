日本サッカー協会は１８日、なでしこジャパンの新コーチに元日本代表ＤＦ内田篤人氏、元なでしこＤＦ近賀ゆかりさん、佐野智之氏が就任することを発表した。狩野倫久新監督が自身の就任会見で明らかにした。内田氏は２４年１０月、韓国戦へ向けた臨時コーチとしてなでしこジャパンに携わった。現在は女子ナショナルダイレクターを務める佐々木則夫監督代行のもと、狩野新監督もコーチとして内田氏と接し、選手の指導にあたった