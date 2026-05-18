大分県内各地で真夏日となった17日、豊後大野市の川では恒例の「どんこ釣り大会」が行われました。 どんこ釣り大会は豊後大野市犬飼町を流れる大野川で行われる恒例イベントで、17日は小学生などおよそ1500人が参加しました。 ドンコは大野川に多く生息する魚で、水温が上がるこの時期、活動が活発になります。 参加者たちは制限時間内に釣れたドンコの大きさを競いました。 ◆参加者 Q:何匹釣れた？ 「1匹」 「楽しかった