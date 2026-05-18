大分県大分市佐賀関の大規模火災の発生から18日で半年です。 依然として仮住まいでの暮らしを余儀なくされている人もいる中、被災した地区の交流の場には住民同士が触れ合う姿が見られました。 佐賀関で発生した火災（2025年11月） 2025年11月18日に大分市佐賀関で発生した大規模な火災では1人が亡くなり、1人がけがし、196棟が焼けました。 市によりますと、いまも53世帯84人が市営住宅などの仮住まいで生