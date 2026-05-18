大分県内は18日も各地で気温が上がっていて日田市では最高気温が35度の猛暑日が予想されています。 18日の県内も高気圧に覆われ強い日差しが照り付けていて午前中から各地で気温が上がっています。 日田市（18日） 午前11時過ぎの最高気温は日田で31.9度、玖珠で31.3度などすでに15の観測地点のうち5地点で30度以上の真夏日となっています。 午後には気温がさらに上がる見込みで日田では予想最高気温が35度