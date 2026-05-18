日田市（18日） 大分県日田市では18日午後、最高気温が35度以上となり猛暑日を記録しました。2026年、全国で初めての猛暑日の観測です。また大分県内で過去最も早い観測となっています。 18日は全国的に気温が上がっています。大分県内も高気圧に覆われ強い日差しが照り付けていて午前中から各地で気温が上がりました。 日田市では18日午後0時55分に、最高気温が35.3度となり猛暑日を観測しました。 また大分県内では